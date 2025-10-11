Tramp uvodi Kini carine od 100 odsto! Dao rok Pekingu do 1. novembra da promeni odnos prema SAD! Sprema se haos, ovo su moguće posledice?

Američki predsednik Donald Tramp je zapretio da će uvesti dodatnu carinu od 100% na kineski uvoz počev od 1. novembra ili ranije, što bi moglo dodatno da poveća trgovinske tenzije i približi nivoe carina onima koji su u aprilu izazvale strah od globalne recesije.

Tramp je izrazio nezadovoljstvo zbog novih kineskih ograničenja izvoza retkih metala, navodeći na društvenim mrežama da "nema razloga" da se sastane sa kineskim liderom Si Đinpingom tokom predstojeće posete Južnoj Koreji. Kasnije je, međutim, rekao novinarima da sastanak nije otkazan, ali da "nije siguran da će se održati". - Biću tamo svakako, pa pretpostavljam da bismo mogli da se sastanemo - rekao je Tramp, piše AP. Tramp je dodao da još ima prostora da ublaži