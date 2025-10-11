Stiže kraće zahlađenje, a od ovog datuma povratak Miholjskog leta: Nova prognoza Marka Čubrila za jesen

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da nas početkom naredne nedelje očekuje novi prodor hladnijeg vazduha sa severa, dok bi oko 22. oktobra moglo doći do nagle promene sinoptike i novog otopljenja Prema prognozi Čubrila, za vikend i u ponedeljak vreme će biti suvo i uz dosta sunca, a noći vedre i hladne, ponegde uz pojavu magle i slabog, prizemnog, mraza, najčešće na planinama. Srbija ulazi u monoton i stabilan deo jeseni, koji će potrajati do oko 22.