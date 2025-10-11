Vremenska prognoza Srbije: stabilno jesenje vreme sa umerenim oblačnostima i temperaturama do 21 stepen

Naslovi.ai pre 1 sat
U Srbiji se očekuje stabilno jesenje vreme sa promenljivom oblačnošću, suvim periodima i temperaturama do 21 stepen, uz blaže zahlađenje od sredine nedelje.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), danas će u Srbiji preovlađivati promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje povremena slaba i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a temperature će se kretati od 7 do 13 stepeni ujutru, do 16 do 21 stepen tokom dana. RTV Alo Euronews Novi magazin

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje stabilno i suvo vreme za vikend i početak naredne nedelje, uz hladna jutra sa mogućim prizemnim mrazom i maglom, kao i novi prodor hladnijeg vazduha sa severa početkom sledeće sedmice. Očekuje se nagla promena sinoptike oko 22. oktobra sa mogućim otopljenjem. Blic Mondo Pravda Alo

U većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim severozapadnim vetrom. Temperature u Novom Sadu kretaće se do 19-20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 18 stepeni, a sutra u Beogradu najviša temperatura biće 19 stepeni. Radio 021 Moj Novi Sad Telegraf RTS

U narednim danima nastavlja se tipično jesenje vreme sa umerenim do pretežno oblačnim danima i temperaturama do 20 stepeni. U ponedeljak i utorak očekuje se suvo vreme sa više sunčanih intervala, dok će od srede uslediti blaže zahlađenje, ali će vreme ostati uglavnom suvo. Telegraf Dnevnik

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

