Preminuo pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac

RTS pre 1 sat
Preminuo pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac

Pesnik i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda kao i urednik brojnih radijskih emisija Radoman Kanjevac preminuo je u 66. godini, potvrđeno je RTS-u.

Od Kanjevca se na Fejsbuku oprostio novinar i muzički kritičar Petar Peca Popović porukom: „Zbogom, dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne.“ Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a potom i
