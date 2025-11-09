In memoriam: Radoman Kanjevac

Radoman Kanjevac, pesnik i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda, kao i urednik brojnih radijskih emisija, preminuo je u 66. godini.

Radoman Kanjevac je bio više od novinara, pisca ili kulturnog radnika. Svedočio je jednom vremenu i svojim znanjem od njega pravio bolju svakodnevnicu. Na mesto glavnog i odgovornog urednika Drugog programa Radio Beograda imenovan je 2015. godine. Osim generacije mladih novinara koju je doveo na Drugi program našeg radija, borio se za pesničku umetnost i stvorio jednu od najpoznatijih emisija na radijskim talasima, Poezija uživo, čime je ukazivao na važnost žive