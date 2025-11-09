Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

Politika pre 6 sati
Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

Radoman Kanjevac dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su Nagrada „Radoje Domanović”, Nagrada „Zlatni beočug” za trajni doprinos kulturi Beograda

Srpski pesnik i novinar Radoman Kanjevac preminuo je danas u 65. godini, potvrđeno je Tanjugu u Radio Beogradu. Kanjevac je od 1982. do 1985. godine bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik Studentskog programa radija „Indeks 202”. Na Radio Beogradu je od 1985, kada je postao urednik i voditelj emisije „Prodor”, „Niko kao ja” a kasnije i emisije „To je samo rokenrol”. Na Drugom programu je radio i kao urednik rubrike, urednik kulturne redakcije i
