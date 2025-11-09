Odlazak radomana kanjevca Glas jedne generacije koji je ostavio trag u stihovima i u srcima slušalaca (foto)

Radoman Kanjevac, koji je preminuo u 65. godini, od 1982. do 1985. godine je bio glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202.

Pesnik i novinar Radoman Kanjevac preminuo je u 65. godini, a vest o njegovoj smrti objavio je novinar Petar Peca Popović. "Zbogom, dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne. Zbogom", napisao je Popović uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti. Široj javnosti Radoman Kanjevac poznat je i kao pisac stihova za muziku grupe "Galija". Radoman