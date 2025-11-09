Odlazak radomana kanjevca Glas jedne generacije koji je ostavio trag u stihovima i u srcima slušalaca (foto)

Dnevnik pre 3 sata
Odlazak radomana kanjevca Glas jedne generacije koji je ostavio trag u stihovima i u srcima slušalaca (foto)

Radoman Kanjevac, koji je preminuo u 65. godini, od 1982. do 1985. godine je bio glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202.

Pesnik i novinar Radoman Kanjevac preminuo je u 65. godini, a vest o njegovoj smrti objavio je novinar Petar Peca Popović. "Zbogom, dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne. Zbogom", napisao je Popović uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti. Široj javnosti Radoman Kanjevac poznat je i kao pisac stihova za muziku grupe "Galija". Radoman
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Preminuo pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac

Preminuo pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac

RTS pre 4 sati
Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i urednik, autor stihova za grupu Galija

Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i urednik, autor stihova za grupu Galija

Serbian News Media pre 3 sata
Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

Politika pre 3 sata
Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

Umro novinar i pesnik Radoman Kanjevac

RTV pre 4 sati
Preminuo Radoman Kanjevac

Preminuo Radoman Kanjevac

Euronews pre 5 sati
Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda

Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda

Sputnik pre 5 sati
Umro Radoman Kanjevac

Umro Radoman Kanjevac

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane…

Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane Hrke i studenata“

Danas pre 53 minuta
„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

Danas pre 58 minuta
SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

Danas pre 13 minuta
Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

SEEbiz pre 3 minuta
U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

N1 Info pre 28 minuta