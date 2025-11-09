Preminuo Radoman Kanjevac

Srpski pesnik Radoman Kanjevac preminuo je u 65. godini.

Tužnu vest objavio je Petar Peca Popović na svom Fejsbuk profilu. „Zbogom, dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne. Zbogom“, napisao je Popović. Radoman Kanjevac je od 1982. do 1985. godine bio glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202. Emisije koje je od 1985 do 1989. godine uređivao na programima Radio Beograda – Prodor,