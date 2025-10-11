Vremenska prognoza Srbije: stabilno, suvo i vetrovito vreme uz hladna jutra

Naslovi.ai pre 2 sata
Vremenska prognoza Srbije: stabilno, suvo i vetrovito vreme uz hladna jutra

U Srbiji se očekuje stabilno i suvo vreme sa vetrovima i temperaturama ispod proseka do 21. oktobra, uz mogućnost otopljenja krajem meseca.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), danas će u Srbiji preovlađivati promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje povremena slaba i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a temperature će se kretati od 7 do 13 stepeni ujutru, do 16 do 21 stepen tokom dana. RTV Alo Euronews Novi magazin

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje stabilno i suvo vreme za vikend i početak naredne nedelje, uz hladna jutra sa mogućim prizemnim mrazom i maglom, kao i novi prodor hladnijeg vazduha sa severa početkom sledeće sedmice. Očekuje se nagla promena sinoptike oko 22. oktobra sa mogućim otopljenjem. Blic Mondo Pravda Alo

U većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim severozapadnim vetrom. Temperature u Novom Sadu kretaće se do 19-20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 18 stepeni. Radio 021 Moj Novi Sad Telegraf

Povezane vesti »

Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Alo pre 2 sata
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 4 sati
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 4 sati
U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

Radio 021 pre 5 sati
Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Danas pre 6 sati
Iako miriše na miholjsko leto, neka vam kišobran bude pri ruci Evo kakvo nas vreme očekuje

Iako miriše na miholjsko leto, neka vam kišobran bude pri ruci Evo kakvo nas vreme očekuje

Dnevnik pre 6 sati
Prolećna nedelja pred nama! Oglasio se RHMZ, temperature sutra dostižu i 21 stepen, biće i kiše

Prolećna nedelja pred nama! Oglasio se RHMZ, temperature sutra dostižu i 21 stepen, biće i kiše

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Prvi skup protiv blokada u Novom Pazaru, privedeno nekoliko studenata i građana

Prvi skup protiv blokada u Novom Pazaru, privedeno nekoliko studenata i građana

Danas pre 12 minuta
Napadnuta novinarka N1 u Novom Sadu

Napadnuta novinarka N1 u Novom Sadu

Danas pre 21 minuta
INTERVJU Đokica Jovanović: Na budućem Fakultetu srpskih studija u Nišu je zastava koja nosi parolu nacionalizma

INTERVJU Đokica Jovanović: Na budućem Fakultetu srpskih studija u Nišu je zastava koja nosi parolu nacionalizma

Danas pre 16 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 6 minuta
(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Privođenje i intervencija policije u više gradova, jajima na autobuse…

(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Privođenje i intervencija policije u više gradova, jajima na autobuse SNS-a

N1 Info pre 11 minuta