Vremenska prognoza Srbije: stabilno, suvo i vetrovito vreme uz hladna jutra
U Srbiji se očekuje stabilno i suvo vreme sa vetrovima i temperaturama ispod proseka do 21. oktobra, uz mogućnost otopljenja krajem meseca.
Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), danas će u Srbiji preovlađivati promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje povremena slaba i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a temperature će se kretati od 7 do 13 stepeni ujutru, do 16 do 21 stepen tokom dana. RTV Alo Euronews Novi magazin
Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje stabilno i suvo vreme za vikend i početak naredne nedelje, uz hladna jutra sa mogućim prizemnim mrazom i maglom, kao i novi prodor hladnijeg vazduha sa severa početkom sledeće sedmice. Očekuje se nagla promena sinoptike oko 22. oktobra sa mogućim otopljenjem. Blic Mondo Pravda Alo
U većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim severozapadnim vetrom. Temperature u Novom Sadu kretaće se do 19-20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 18 stepeni. Radio 021 Moj Novi Sad Telegraf