Na Kosovu i Metohiji sutra lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - U AP Kosovo i Metohija sutra se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije.

Biračka mesta se otvaraju u 7.00 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19.00 časova. Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, sutra u 6.59 sati. Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je
Euronews pre 8 minuta
N1 Info pre 13 minuta
NIN pre 18 minuta
Kurti se nameračio na Srbe uoči lokalnih izbora: Zagorčavao život na svakom koraku, stigao do zabrane medija: Na dan izbora…

Kurti se nameračio na Srbe uoči lokalnih izbora: Zagorčavao život na svakom koraku, stigao do zabrane medija: Na dan izbora spremio još jednu opasnu igru?

Blic pre 3 sata
"Oni ne primaju: Naloge!" Vučić pozvao Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu: "To su junaci koji su uvek čuvali naša…

"Oni ne primaju: Naloge!" Vučić pozvao Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu: "To su junaci koji su uvek čuvali naša ognjišta" (video)

Blic pre 14 sati
Glas Šumadije pre 8 minuta
Novi magazin pre 3 minuta
Euronews pre 8 minuta
N1 Info pre 13 minuta
RTV pre 28 minuta