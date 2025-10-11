Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni

RTV  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U NovomSad će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, i najnižom temperaturom oko 12 stepeni, a najvišom dnevnom oko 18 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 18. oktobra, očekuje se promenljivo oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, do
RTV
