Organizovan skup “Novi Pazar protiv blokada“

Brojne pristalice Srpske napredne stranke (SNS) prošetale su danas kroz nekoliko ulica u blizini sedišta ove partije u Novom Pazaru, pružajući na taj način podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Oni su na skupu “Novi Pazar protiv blokada“ nosili transparent na kojem je pisalo “Novi Pazar je uz Vučića“ i zastave Srbije. Skup su obezbeđivale jake policijske snage, a pristalice ove partije iz Novog Pazara i okolnih gradova prošetale su ulicama Moskovskom, Omladinskom, Stevana Nemanje i Njegoševom, odnosno napravile krug od sedišta stranke, pored Autobuske stanice i nazad. Prisutni nisu bili zainteresovani za razgovor sa medijima, a skup je završen i bez