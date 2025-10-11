Izostanak dugoročnog ugovora za gas s Rusijom veoma loša poruka za Srbiju, izjavio Vučić

Slobodna Evropa pre 1 sat
Izostanak dugoročnog ugovora za gas s Rusijom veoma loša poruka za Srbiju, izjavio Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da je novi gasni aranžman koji je Rusija ponudila Srbiji, odnosno produžetak postojećeg samo do kraja godine,"veoma razočaravajuća vest" i "veoma, veoma loša poruka".

Tri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Srbija energetski i dalje zavisi od Rusije. Vučić je u telefonskom uključenju u program TV Informer pojasnio da je očekivao potpisivanje trogodišnjeg ugovora o snabdevanju gasom još u maju, da je srpska strana u pregovorima bila "više nego fer i poštena". "Oni žele time da nam kažu, 'ako vi budete krenuli u nacionalizaciju NIS-a ili bilo šta drugo, mi možemo da presečemo gas 31. decembra'. I to je za mene veoma,
Ključne reči

Aleksandar VučićUkrajinaPredsednik SrbijeRusija

