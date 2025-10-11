Uhapšen Italijan sa majicom sa natpisom UČK

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Uhapšen Italijan sa majicom sa natpisom UČK

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su državljanina Italije E. E. (35) kod koga je pronađena majica sa natpisom UČK, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom automobila marke “pežo” kojim je iz pravca AP KiM upravljao osumnjičeni, u prtljažnom delu automobila pronašla torbu, u kojoj se nalazila majica zelene boje sa oznakama UČK. E. E. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.
