Skandal pred meč Srbije i Albanije, Italijan uhapšen zbog jezive majice

Nova pre 3 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
Jedan državljanin Italije uhapšen je zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti pred utakmicu Srbije i Albanije u Leskovcu. „Orlovi“ će dočekati Albaniju u okviru kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo, a pred meč došlo je do incidenta na administrativnom prelazu Merdare.

Kako je potvrđeno za Nova.rs, državljanin Italije E. E. priveden je nakon što je prilikom pretresa njegovog automobila pronađena torba u kojoj se nalazila majica zelene boje sa oznakama „UČK“ (Oslobodilačka vojska Kosova). Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova uz krivičnu prijavu, zbog čega će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju. Dešavanja sa stadiona „Dubočica“ u Leskovcu možete da pratite u blogu uživo na Nova.rs.
