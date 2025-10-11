Uhapšen državljanin Italije zbog majice sa oznakom UČK

Uhapšen državljanin Italije zbog majice sa oznakom UČK

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su E.

E. (1990) državljanina Italije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom automobila marke ,,pežo” kojim je iz pravca AP KiM upravljao osumnjičeni, u prtljažnom delu automobila pronašla torbu, u kojoj se nalazila majica zelene boje sa oznakama UČK. E. E. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti
