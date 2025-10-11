U subotu promenljivo oblačno, temperatura pada od utorka

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
U subotu promenljivo oblačno, temperatura pada od utorka

Temperatura vazduha od 12 stepeni Celzijusa izmerena je u subotu u 9 časova u Vranju., pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Oblačno je, povremeno pada slaba kiša i duva slab severoistočni vetar brzine 2 metra u sekundi. Vlažnost vazduha je 94 procenata, a vazdušni pritisak 975 milibara. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će
