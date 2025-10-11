Studenti Beograda za kolege i sunarodnike na Kosovu

Vreme pre 42 minuta
Studenti Beograda za kolege i sunarodnike na Kosovu

Dve kolone studenata, od Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta, susrelie su se ispred Palate Srbije i zatim blokirali kružni tok kod Ušća

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu u subotu su šetnjom dali podršku kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicima sa Kosova. Išli su u dve kolone, od Pravnog fakulteta i od Poljoprivrednog u Zemunu, do Kancelarije za KiM koja se nalazi u Palati Srbija na Novom Beogradu. Oni su tokom šetnje pravili buku pištaljkama i trubama i uzvikivali poruke protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zatim „Kosovo je
Poljoprivrednik u Bogatiću: Bilo tri puta više policije nego učesnika skupa pristalica vlasti

N1 Info pre 22 minuta
Uživo Skupovi građana širom Srbije u znak podrške Srbima na Kosovu i Metohiji: Odzvanja "nema predaje", vijore se zastave i…

Blic pre 12 minuta
Skupovi podrške srpskom narodu na Kosovu: Protest završen kod Ušća, okupljeni se uputili ka Narodnom pozorištu

Danas pre 47 minuta
Priveden poljoprivrednik tokom protesta u Bogatiću

Nedeljnik pre 32 minuta
Protest studenata u blokadi u znak podrške srpskom narodu na KiM

RTS pre 12 minuta
VIše skupova podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, koji paralelno organizuju vlasti i studenti i građani (blog)

Novi magazin pre 12 minuta
"Zvečan je večan kao i naša borba" Srpska lista na završnoj konvenciji: Sutra glasamo za opstanak Srba na KiM

Kurir pre 42 minuta
Prvi skup protiv blokada u Novom Pazaru, privedeno nekoliko studenata i građana

Danas pre 13 minuta
Napadnuta novinarka N1 u Novom Sadu

Danas pre 22 minuta
INTERVJU Đokica Jovanović: Na budućem Fakultetu srpskih studija u Nišu je zastava koja nosi parolu nacionalizma

Danas pre 17 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 7 minuta
(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Privođenje i intervencija policije u više gradova, jajima na autobuse…

N1 Info pre 12 minuta