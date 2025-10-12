"Spojio si svet" Ovako su Beograđani odali počast Halidu Bešliću u srcu prestonice (foto)
Halid Bešlić danas je povod da se ujedini ceo region
Smrt legendarnog pevača Halida Bešlića, koja je nastupila 07. oktobra zatekla je ljude širom sveta, a danas se u 17 časova okuplja publika u mnogim gradovima gde će se tom prilikom odati počast Bešliću. Beograđani su, takođe, najavili okupljanje, koje je počelo nešto pre 17 časova u srcu Beograda, Skadarliji. Nekoliko desetina