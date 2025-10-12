Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh će večno živeti"

Američka glumica Dajana Kiton, koja je stekla slavu zahvaljujući ulozi u filmovima "Kum" i saradnji sa rediteljem Vudijem Alenom, preminula je sa 79 godina života, preneo je sinoć magazin "Pipl", pozivajući se na izjavu portparola porodice.

Prema rečima portparola, glumica je preminula u Kaliforniji, a članovi njene porodice zamolili su za privatnost. Holivudske zvezde reagovale su na vest o smrti glumice Dajane Kiton sa šokom i nevericom, iako se ona neko vreme nije pojavljivala u javnosti, prenose danas mediji. Časopis Pipl citirao je izvor blizak glumici koji je naveo da se njeno zdravstveno stanje "veoma naglo pogoršalo" proteklih meseci, dodajući da ni njeni dugogodišnji prijatelji nisu bili
