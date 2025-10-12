Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Zdravlje Dajen Kiton navodno se znatno pogoršalo tokom poslednjih meseci, a čak ni njeni najbliži prijatelji nisu bili svesni toga.

Portparol porodice potvrdio je u subotu za časopis People da je oskarovka preminula u Kaliforniji. Njeni najbliži zamolili su za privatnost dok oplakuju njen gubitak, a dodatni detalji nisu objavljeni. "Njeno se stanje naglo pogoršalo, što je slomilo srce svima koji su je voleli“, rekao je njen prijatelj za pomenuti magazin i dodao: "Bilo je to toliko neočekivano, naročito za nekoga s toliko snage i duha." "Tokom svojih poslednjih meseci bila je okružena samo