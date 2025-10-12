Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Mondo pre 55 minuta  |  Đorđe Milošević
Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Zdravlje Dajen Kiton navodno se znatno pogoršalo tokom poslednjih meseci, a čak ni njeni najbliži prijatelji nisu bili svesni toga.

Portparol porodice potvrdio je u subotu za časopis People da je oskarovka preminula u Kaliforniji. Njeni najbliži zamolili su za privatnost dok oplakuju njen gubitak, a dodatni detalji nisu objavljeni. "Njeno se stanje naglo pogoršalo, što je slomilo srce svima koji su je voleli“, rekao je njen prijatelj za pomenuti magazin i dodao: "Bilo je to toliko neočekivano, naročito za nekoga s toliko snage i duha." "Tokom svojih poslednjih meseci bila je okružena samo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh…

Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh će večno živeti"

Blic pre 2 sata
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Danas pre 3 sata
Preminula američka glumica Diane Keaton

Preminula američka glumica Diane Keaton

Slobodna Evropa pre 4 sati
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

B92 pre 4 sati
Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

B92 pre 4 sati
Dajana Kiton je bila jedna od najvoljenijih holivudskih zvezda Pamtićemo je po ovim filmovima

Dajana Kiton je bila jedna od najvoljenijih holivudskih zvezda Pamtićemo je po ovim filmovima

Alo pre 4 sati
Poslednji dani Dajane Kiton: U tajnosti se borila s bolešću

Poslednji dani Dajane Kiton: U tajnosti se borila s bolešću

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kalifornija

Zabava, najnovije vesti »

U iglicama ovog drveta naučnici pronašli zlato: Ima ga i u šumama Srbije

U iglicama ovog drveta naučnici pronašli zlato: Ima ga i u šumama Srbije

Blic pre 5 minuta
Preskačete njen šou? Evo viralnog recepta za pastu s limunom Meghan Markle

Preskačete njen šou? Evo viralnog recepta za pastu s limunom Meghan Markle

Buro pre 10 minuta
"Suprug zna da spremi jaja i ide na pijacu!" Vera Matović otkrila raspodelu kućnih poslova u braku: Vozim ga i čekam u kolima…

"Suprug zna da spremi jaja i ide na pijacu!" Vera Matović otkrila raspodelu kućnih poslova u braku: Vozim ga i čekam u kolima jer nema gde da se parkira!

Kurir pre 5 minuta
Ćana kao kao Desingerica i Vojaž: Evo u kakvim kolima se vozi pevačica narodne muzike

Ćana kao kao Desingerica i Vojaž: Evo u kakvim kolima se vozi pevačica narodne muzike

Svet & Skandal pre 5 minuta
Sahrana Halida Bešlića: Ispred Večne vatre u Sarajevu postavljena bina FOTO

Sahrana Halida Bešlića: Ispred Večne vatre u Sarajevu postavljena bina FOTO

B92 pre 0 minuta