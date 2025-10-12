Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Danas pre 5 sati  |  Index.hr
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Oskarom nagrađena glumica Dajana Kiton umrla je u subotu u 79. godini.

Holivud se oprašta od jedne od svojih najvećih ikona, a njene kolege i prijatelji putem društvenih mreža izražavaju tugu i dele sećanja na legendarnu umetnicu, piše Variety. Dirljivi oproštaji koleginica iz „Kluba prvih supruga“ Beti Midler, koja je sa Kiton glumila u kultnom filmu Klub prvih supruga, podelila je niz zajedničkih fotografija i emotivnu poruku. „Preminula je briljantna, prelepa, izvanredna Dajana Kiton. Ne mogu vam opisati koliko me ovo neizdrživo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Nedeljnik pre 6 minuta
Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Mondo pre 2 sata
Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh…

Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh će večno živeti"

Blic pre 4 sati
Preminula američka glumica Diane Keaton

Preminula američka glumica Diane Keaton

Slobodna Evropa pre 5 sati
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

B92 pre 5 sati
Dajana Kiton je bila jedna od najvoljenijih holivudskih zvezda Pamtićemo je po ovim filmovima

Dajana Kiton je bila jedna od najvoljenijih holivudskih zvezda Pamtićemo je po ovim filmovima

Alo pre 5 sati
Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarHolivud

Zabava, najnovije vesti »

Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Nedeljnik pre 6 minuta
Zastave na pola koplja, sutra Bosna staje: Halid Bešlić biće ispraćen na večni počinak uz pesmu koja mu je bila najdraža

Zastave na pola koplja, sutra Bosna staje: Halid Bešlić biće ispraćen na večni počinak uz pesmu koja mu je bila najdraža

Story pre 11 minuta
U parku na klupi pronašla 500 evra pa ih brže bolje uzela: Ubrzo se razočarala kao nikad u životu

U parku na klupi pronašla 500 evra pa ih brže bolje uzela: Ubrzo se razočarala kao nikad u životu

Blic pre 36 minuta
Evo šta svaki horoskopski znak traži u savršenom partneru

Evo šta svaki horoskopski znak traži u savršenom partneru

Vesti online pre 16 minuta
Uživo blic u Sarajevu: Hiljade ljudi se oprašta od halida bešlića Ispred Večne vatre odjekuju jecaji i pesme: Prijatelji drže…

Uživo blic u Sarajevu: Hiljade ljudi se oprašta od halida bešlića Ispred Večne vatre odjekuju jecaji i pesme: Prijatelji drže govor

Blic pre 6 minuta