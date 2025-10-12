Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Oskarom nagrađena glumica Dajana Kiton umrla je u subotu u 79. godini.

Holivud se oprašta od jedne od svojih najvećih ikona, a njene kolege i prijatelji putem društvenih mreža izražavaju tugu i dele sećanja na legendarnu umetnicu, piše Variety. Dirljivi oproštaji koleginica iz „Kluba prvih supruga“ Beti Midler, koja je sa Kiton glumila u kultnom filmu Klub prvih supruga, podelila je niz zajedničkih fotografija i emotivnu poruku. „Preminula je briljantna, prelepa, izvanredna Dajana Kiton. Ne mogu vam opisati koliko me ovo neizdrživo