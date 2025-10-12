Preminula američka glumica Diane Keaton

Slobodna Evropa pre 1 sat
Preminula američka glumica Diane Keaton

Američka glumica, dobitnica Oskara, Diane Keaton preminula je 12. oktobra u 79. godini.

Keaton je rođena Los Anđelesu, a slavu je stekla sedamdesetih godina prošlog veka ulogom Kay Adams-Corleone u filmovima "Kum". Bila je poznata po ulogama u filmovima "Otac neveste", "Klub prvih žena" i "Eni Hol", koji joj je doneo Oskara za najbolju glumicu 1978. godine. Poslednju ulogu imala je u filmu "Klub nezadovoljnih žena: Drugo poglavlje", 2023. godine. Karijera joj je trajala više od pet decenija, tokom koje je postala sinonim za inteligentne, duhovite i
