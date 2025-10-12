Sankcionisati odgovorne policajce: UNS osudio policijsko maltretiranje novinara na jučerašnjim skupovima

Udruženje novinara Srbije (UNS) danas je osudilo policijsko maltretiranje novinara koji su u subotu izveštavali sa skupova protiv blokada u više gradova i pozvalo Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokrene postupak unutrašnje kontrole i sankcioniše odgovorne policajce.

Na protestu u Novom Pazaru policija je, kako se vidi na snimku objavljenom na ovom portalu, detaljno pretresala dve novinarke i jednog kamermana portal A1. Jedna novinarka je privedena jer nije imala ličnu kartu, iako je bila jasno obeležena kao novinarka, ali je ubrzo puštena. U Zaječaru je, kako je preneo Glas Zaječara, novinara Miljka Stojanovića policajac gurnuo, oborio na zemlju i izbacio mu telefon iz ruke. Njegova koleginica Anđela Risantijević, koja je