Održana sednica Odbora direktora NIS-a - Bez više detalja o načinu poslovanja posle uvođenja sankcija

Ekapija pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a - Bez više detalja o načinu poslovanja posle uvođenja sankcija

(Foto: Print screen / Google maps) Odbor direktora NIS a.d.

Novi Sad održao je sednicu na kojoj je menadžment kompanije predstavio izveštaj o operativnom poslovanju u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je iz ove kompanije. Odbor direktora je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a definisani su i izazovi u kojima se kompanija nalazi u novonastalim okolnostima, ali u saopštenju kompanije nije objavljeno više detalja u vezi sa planom za rad posle uvođenja sankcija NIS-u. Menadžment je članovima
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Danas pre 10 minuta
Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Pravda pre 30 minuta
NIS predstavio plan rada

NIS predstavio plan rada

Vesti online pre 20 minuta
Menadžment NIS-a predstavio plan rada u uslovima sankcija

Menadžment NIS-a predstavio plan rada u uslovima sankcija

Slobodna Evropa pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Serbian News Media pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

NIN pre 2 sata
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišGoogleGuglNovi Sadsankcije nis

Ekonomija, najnovije vesti »

Rekordni pad kripto tržišta - ko je izubio sve

Rekordni pad kripto tržišta - ko je izubio sve

Bloomberg Adria pre 10 minuta
Predstavnici radne grupe UN za biznis i ljudska prava posetili Ziđin Koper

Predstavnici radne grupe UN za biznis i ljudska prava posetili Ziđin Koper

RTV pre 5 minuta
Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Danas pre 10 minuta
Mala, ali bitna promena na iPhone-u će vam olakšati život

Mala, ali bitna promena na iPhone-u će vam olakšati život

Kamatica pre 59 minuta
Novo oružje Kine u trgovinskim pregovorima sa SAD - baterije

Novo oružje Kine u trgovinskim pregovorima sa SAD - baterije

Bloomberg Adria pre 35 minuta