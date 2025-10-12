Održana sednica Odbora direktora NIS-a - Bez više detalja o načinu poslovanja posle uvođenja sankcija

(Foto: Print screen / Google maps) Odbor direktora NIS a.d.

Novi Sad održao je sednicu na kojoj je menadžment kompanije predstavio izveštaj o operativnom poslovanju u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je iz ove kompanije. Odbor direktora je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a definisani su i izazovi u kojima se kompanija nalazi u novonastalim okolnostima, ali u saopštenju kompanije nije objavljeno više detalja u vezi sa planom za rad posle uvođenja sankcija NIS-u. Menadžment je članovima