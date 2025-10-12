Menadžment NIS-a predstavio plan rada u uslovima sankcija

Slobodna Evropa pre 4 sati
Menadžment NIS-a predstavio plan rada u uslovima sankcija
Menadžment Naftne industrije Srbije (NIS) predstavio je Odboru direktora te kompanije izveštaj o poslovanju i plan rada u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je 12. oktobra iz NIS-a. "Menadžment je članovima Odbora direktora predstavio plan za obezbeđivanje rada kompanije u trenutnim uslovima i mere za očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih i snabdevanje tržišta dok situacija sa sankcijama ne bude razrešena na nivou nadležnih
