Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad održao je u petak, 10. oktobra, sednicu na kojoj je menadžment kompanije predstavio izveštaj o operativnom poslovanju u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je danas iz tog preduzeća.

Odbor direktora je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a definisani su i izazovi u kojima se kompanija nalazi u novonastalim okolnostima, navodi se u saopštenju. Menadžment je članovima Odbora direktora predstavio plan za obezbeđivanje rada kompanije u trenutnim uslovima i sprovođenje mera usmerenih na očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih i snabdevanje tržišta dok situacija sa sankcijama ne bude razrešena na nivou nadležnih institucija i akcionara, dodaje se u