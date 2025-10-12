uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Tramp je mislio da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Tramp je mislio da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku
Rat u Ukrajini traje 1.326 dana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost za jačanje saradnje sa Ukrajinom i da je takve "signale" dobio iz Vašingtona u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Ministarstvo spoljnih poslova Kube saopštilo je da su tvrdnje SAD da se kubanske trupe bore u Ukrajini neosnovane i prvi put objavilo informacije o sudskim postupcima protiv Kubanaca zbog plaćeničke
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tramp traži ponovo istragu o pokušaju "ukrajinskog" impičmenta; Makron zapretio Rusiji

Tramp traži ponovo istragu o pokušaju "ukrajinskog" impičmenta; Makron zapretio Rusiji

RTS pre 48 minuta
Zelenski o upotrebi 'Tomahavk' raketa, razgovori sa Trampom i Makronom, ruski napadi i zabrinutost Moskve

Zelenski o upotrebi 'Tomahavk' raketa, razgovori sa Trampom i Makronom, ruski napadi i zabrinutost Moskve

Naslovi.ai pre 1 sat
Zelenski: Tramp mi je rekao... Mislio je da će moći da zaustavi Putina

Zelenski: Tramp mi je rekao... Mislio je da će moći da zaustavi Putina

B92 pre 1 sat
Zelenski: Tramp hteo da zaustavi rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Zelenski: Tramp hteo da zaustavi rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Politika pre 1 sat
Ne odustaje od tomahavka Zelenski: Ukrajina će koristiti rakete isključivo u vojne svrhe

Ne odustaje od tomahavka Zelenski: Ukrajina će koristiti rakete isključivo u vojne svrhe

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski se ruga Trampu? Mislio je da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Zelenski se ruga Trampu? Mislio je da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp i Zelenski razgovarali dva puta u dva dana! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem!

Tramp i Zelenski razgovarali dva puta u dva dana! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBliski IstokKubaUkrajinaVašingtonRusijaDonjeckDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Blic pre 28 minuta
Naoružan upao u bolnicu, pa nožem isekao psihijatra: Užas u Virovitici: "Pod je bio pun krvi, napadaču su stavili lisice"

Naoružan upao u bolnicu, pa nožem isekao psihijatra: Užas u Virovitici: "Pod je bio pun krvi, napadaču su stavili lisice"

Blic pre 38 minuta
Francuska dobila novu vladu: Lekorni po drugi put imenovao ministre

Francuska dobila novu vladu: Lekorni po drugi put imenovao ministre

Blic pre 48 minuta
Tačna satnica kada će srpski državljanin biti pušten iz zatočeništva u Gazi: Oglasio se IDF, evo gde će se zaputiti odmah…

Tačna satnica kada će srpski državljanin biti pušten iz zatočeništva u Gazi: Oglasio se IDF, evo gde će se zaputiti odmah nakon oslobađanja

Blic pre 52 minuta
Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Danas pre 1 sat