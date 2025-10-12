uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Tramp je mislio da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku

Rat u Ukrajini traje 1.326 dana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost za jačanje saradnje sa Ukrajinom i da je takve "signale" dobio iz Vašingtona u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Ministarstvo spoljnih poslova Kube saopštilo je da su tvrdnje SAD da se kubanske trupe bore u Ukrajini neosnovane i prvi put objavilo informacije o sudskim postupcima protiv Kubanaca zbog plaćeničke