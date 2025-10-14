Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Radar pre 8 minuta  |  Goran Dakić
Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Izborna utakmica će biti svedena na dva imena: Dodikovog kandidata Sinišu Karana, koga na „nišanu“ drži Ministarstvo finansija SAD i Branka Blanušu, profesora Elektrotehničkog fakulteta, kandidata SDS-a

za Radar iz Banjaluke Centralna izborna komisija BiH ovjerila je prijave pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani 23. novembra. Ovjerene su prijave Srpske demokratske stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Ekološke partije Republike Srpske, Liste za pravdu i red, Saveza za novu politiku i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića. Izbori će, ipak, biti
