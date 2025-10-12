Danas je Miholjdan: Veruje se da treba završiti sve obaveze van kuće, ali ovo nikako nemojte da radite

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Danas je Miholjdan: Veruje se da treba završiti sve obaveze van kuće, ali ovo nikako nemojte da radite

Srpska pravoslavna crkva 12. oktobra slavi Miholjdan, praznik u čast Prepodobnog Kirijaka Otšelnika, svetitelja i mučenika koji je ostavio dubok trag u hrišćanskoj tradiciji.

U narodu se smatra da se ovim danom završava miholjsko leto i da nastupa prava jesen, a iako u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovom, veruje se da se nekih običaja ipak treba pridržavati. Ove godine miholjsko leto je malo drugačije od prethodnih. Iako bi trebalo da se odlikuje toplim i sunčanim danima, doživeli smo da je u oktobru u mnogim mestima u Srbiji – pao sneg. U svakom slučaju, u narodu se veruje da Miholjdan donosi jesen u pravom smislu reči, mada
