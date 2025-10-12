Zvaničnici: Očekuje se da će Trampov kritičar uskoro biti optužen

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Očekuje se da će Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, koji je postao njegov istaknuti kritičar, uskoro biti optužen za federalne zločine, potvrdila su dva federalna američka zvaničnika upoznata sa istragom.

Jedan od zvaničnika je za NBC News rekao da bi Bolton mogao biti optužen sledeće nedelje, dok je drugi naveo da bi on uskoro mogao biti optužen. Zvaničnici su naveli da će optužnice podići kancelarija američkog tužioca u Merilendu, gde Bolton živi. Američki Federalni istražni biro (FBI) je u avgustu izvršio pretrese Boltonove kuće u Merilendu i njegove kancelarije u Vašingtonu, a izvor upoznat sa situacijom rekao je tada za NBC da su pretresi bili deo "istrage
Blic pre 16 minuta
