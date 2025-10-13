Oglasio se alon Ohel Prve reči državljanina Srbije - odveli ga u bolnicu, ovo je držao u rukama

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je jutros pušten iz zatočeništva Hamasa, helikopterom je prevezen u bolnicu i tom prilikom se i oglasio!

Objavljena je njegova slika iz helikoptera, sa majkom i porukom na tabli. Alon Ohel je helikopterom izraelske vojske prevezen u bolnicu, gde će biti podvrgnut medicinskom pregledu. Ohel je u helikopteru uslikan sa majkom Idit, koju je video prvi put nakon dve godine zatočeništva u Gazi. Alon Ohel, a survivor of more than two years in Hamas captivity in Gaza, aboard an IDF helicopter on his way to a hospital in Israel to begin his recovery, undergo further