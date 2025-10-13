Oglasio se alon Ohel Prve reči državljanina Srbije - odveli ga u bolnicu, ovo je držao u rukama

Alo pre 1 sat
Oglasio se alon Ohel Prve reči državljanina Srbije - odveli ga u bolnicu, ovo je držao u rukama

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je jutros pušten iz zatočeništva Hamasa, helikopterom je prevezen u bolnicu i tom prilikom se i oglasio!

Objavljena je njegova slika iz helikoptera, sa majkom i porukom na tabli. Alon Ohel je helikopterom izraelske vojske prevezen u bolnicu, gde će biti podvrgnut medicinskom pregledu. Ohel je u helikopteru uslikan sa majkom Idit, koju je video prvi put nakon dve godine zatočeništva u Gazi. Alon Ohel, a survivor of more than two years in Hamas captivity in Gaza, aboard an IDF helicopter on his way to a hospital in Israel to begin his recovery, undergo further
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Foto) “Kod kuće sam!” Alon Ohel u prvoj poruci napisao: Pesma je moja snaga i kraj mojoj patnji

(Foto) “Kod kuće sam!” Alon Ohel u prvoj poruci napisao: Pesma je moja snaga i kraj mojoj patnji

Dnevnik pre 5 minuta
Vidno smršao, tamni podočnjaci i ogroman problem: Slike Alona Ohela pre i posle zatočeništva pokazuju kroz kakav pakao je…

Vidno smršao, tamni podočnjaci i ogroman problem: Slike Alona Ohela pre i posle zatočeništva pokazuju kroz kakav pakao je prošao državljanin Srbije (foto)

Blic pre 10 minuta
Alon Ohel nakon oslobađanja: "Moja pesma je moj povetarac, moja snaga i kraj patnji"

Alon Ohel nakon oslobađanja: "Moja pesma je moj povetarac, moja snaga i kraj patnji"

Euronews pre 10 minuta
Alon Ohel poslao prvu poruku javnosti od kada je oslobođen iz zaroboljeništa posle 738 dana

Alon Ohel poslao prvu poruku javnosti od kada je oslobođen iz zaroboljeništa posle 738 dana

Telegraf pre 10 minuta
Oglasio se Alon Ohel: Srpski državljanin poslao snažnu poruku nakon izlaska na slobodu

Oglasio se Alon Ohel: Srpski državljanin poslao snažnu poruku nakon izlaska na slobodu

Večernje novosti pre 10 minuta
Alon izgubio vid na jednom oku, fokus da se održi na drugom: Srpski konzul o stanju oslobođenog Srbina

Alon izgubio vid na jednom oku, fokus da se održi na drugom: Srpski konzul o stanju oslobođenog Srbina

Mondo pre 2 sata
Vučić: Ohel se borio kroz 738 dana tame i pobedio, njegova snaga nas sve inspiriše

Vučić: Ohel se borio kroz 738 dana tame i pobedio, njegova snaga nas sve inspiriše

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HamasSurvivorhelikopterSurvajverGaza

Svet, najnovije vesti »

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen…

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci, Izrael pustio zatvorene Palestince (foto, video)

Blic pre 5 minuta
Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno…

Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Blic pre 5 minuta
Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

NIN pre 5 minuta
Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

NIN pre 5 minuta
„Rame uz rame“: Izložba o vekovnoj saradnji Rusije i Severne Koreje u Moskvi

„Rame uz rame“: Izložba o vekovnoj saradnji Rusije i Severne Koreje u Moskvi

Sputnik pre 1 minut