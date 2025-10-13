Emina Jahović na ivici suza: Pevačica stigla na komemoraciju Halidu Bešliću, lice krije iza tamnih naočara: "Otišao je čistog obraza"

Komemoracija Halidu Bešliću održava se u Narodnom pozorištu, a brojni prijatelji su došli da odaju počast legendarnom pevaču.

Među njima je i pevačica Emina Jahović koja je skrhana bolom i na ivici suza. - Ne znam šta da kažem, a da se ne zaplačem, na ivici sam. Koliko je ljudi došlo da isprati Halida i ispoštovalo njega. Ja sam skoro napisala jednu pesmu za njega koju je trebao da otpeva. Jako mu se dopala, ali se desilo šta se desilo. Ja sam bila presrećna. Pesma je u mojoj arhivi, videćemo šta će biti sa njom - rekla je Emina na početku, pa nastavila. - Halid je nama ostavio ljubav i
