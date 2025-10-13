Poslednji ispraćaj Halidu Bešliću: Hiljade ljudi odaje počast pevaču, tužne scene preplavile Sarajevo

Blic pre 5 minuta
Poslednji ispraćaj Halidu Bešliću: Hiljade ljudi odaje počast pevaču, tužne scene preplavile Sarajevo

Pevač Halid Bašlić će biti sahranjen danas, a na Blic TV uživo iz Sarajeva možete gledati emisiju "Poslednji pozdrav Halidu Bešliću" u kojoj će govoriti njegove kolege i prijatelji.

Legendarni pevač Halid Bešlić danas biti sahranjen u Sarajevu, a očekuje se da će prisustvovati oko 3.000 ljudi iz celog sveta. Na Blic TV se danas od 11 časova na Blic TV emituje specijalna emisija "Poslednji pozdrav Halidu Bešliću" uživo iz Sarajeva. Moći ćete da vidite detalje sa komemoracije, te razgovore sa porodicom i prijateljima kroz četiri sata uživo programa. Prvi je na komemoraciju slomljen od bola stigao sin Halida Bešlića, Dino Bešlić. Nakon njega je
