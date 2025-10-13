Sahranjen Halid Bešlić: Poslednju počast legendarnom pevaču odalo više od 50. 000 ljudi, Sejda nije smogla snage...

Hello pre 34 minuta
Sahranjen Halid Bešlić: Poslednju počast legendarnom pevaču odalo više od 50. 000 ljudi, Sejda nije smogla snage...
Sahranjen Halid Bešlić u Sarajevu, porodica, prijatelji, kolege i preko 100.000 ljudi ga ispratilo na večni počinak Danas tačno u 11 časova započela je komemoracija Halidu Bešliću u sarajevskom Narodnom pozorištu, pa dok su unutra boravili i govorili njegovi članovi porodice, prijatelji i kolege ispred je veliki broj ljudi odavao počast preminulom pevaču gledajući prenos putem video-bima. Nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast
Poslednji ispraćaj Halidu Bešliću: Hiljade ljudi odaje počast pevaču, tužne scene preplavile Sarajevo

Halid Bešlić sahranjen u Sarajevu: Hiljade ljudi ispratile ga uz pesmu "Romanija"

"Mama nam nije rekla da si nas napustio, mi smo znali, ćutali smo": Unuka Halida Bešlića govorom rasplakala sve: "Želimo da si…

Otkrivamo zašto se Sejda nije pojavila na halidovoj sahrani: Ekipe Hitne pomoći dežuraju na Ciglanama zbog nje, stanje joj se…

Otkriveno zašto Halidova supruga nije bila na sahrani: Hitna pomoć dežura zbog Sejde, stanje joj se pogoršalo

Sahranjen Halid Bešlić: 100.000 ljudi izašlo na ulice, pevač ispraćen na večni počinak uz reke suza i aplauz

