Sahranjen Halid Bešlić: Poslednju počast legendarnom pevaču odalo više od 50. 000 ljudi, Sejda nije smogla snage...

Sahranjen Halid Bešlić u Sarajevu, porodica, prijatelji, kolege i preko 100.000 ljudi ga ispratilo na večni počinak Danas tačno u 11 časova započela je komemoracija Halidu Bešliću u sarajevskom Narodnom pozorištu, pa dok su unutra boravili i govorili njegovi članovi porodice, prijatelji i kolege ispred je veliki broj ljudi odavao počast preminulom pevaču gledajući prenos putem video-bima. Nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast