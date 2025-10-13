Priština i Južna Mitrovica idu u drugi krug izbora: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Tahiri proglasio pobedu pre vremena

Prema prvim rezultatima lokalnih izbora na Kosovu koji su održani danas, u Prištini i Južnoj Mitrovici kandidati će ići u drugi krug, s obzirom na to da niko nije osvojio više od 50 odsto glasova. U srpskim sredinama na KiM, kako je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u 9 od 10 opština pobedila je Srpska lista.

Priština i Južna Mitrovica dobiće gradonačelnike u drugom krugu lokalnih izbora koji će biti održan 9. novembra, pošto u prvom krugu nijedan od kandidata nije osvojio više od 50 odsto glasova, pokazuju podaci objavljeni na sajtu centralne izborne komisije u Prištini (CIK). Prema tim podacima, kandidati Samoopredeljenja vode u prvom krugu u Podujevu, Kosovskoj Kamenici i Štimlju, a u Istoku i Lipljanu vode kandidati Demokratskog saveza Kosova. U Srbici, Đeneral