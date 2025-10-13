Priština i Južna Mitrovica idu u drugi krug izbora: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Tahiri proglasio pobedu pre vremena

Blic pre 45 minuta
Priština i Južna Mitrovica idu u drugi krug izbora: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Tahiri proglasio pobedu pre vremena

Prema prvim rezultatima lokalnih izbora na Kosovu koji su održani danas, u Prištini i Južnoj Mitrovici kandidati će ići u drugi krug, s obzirom na to da niko nije osvojio više od 50 odsto glasova. U srpskim sredinama na KiM, kako je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u 9 od 10 opština pobedila je Srpska lista.

Priština i Južna Mitrovica dobiće gradonačelnike u drugom krugu lokalnih izbora koji će biti održan 9. novembra, pošto u prvom krugu nijedan od kandidata nije osvojio više od 50 odsto glasova, pokazuju podaci objavljeni na sajtu centralne izborne komisije u Prištini (CIK). Prema tim podacima, kandidati Samoopredeljenja vode u prvom krugu u Podujevu, Kosovskoj Kamenici i Štimlju, a u Istoku i Lipljanu vode kandidati Demokratskog saveza Kosova. U Srbici, Đeneral
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stigli prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora na Kosovu

Stigli prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora na Kosovu

Danas pre 1 sat
Trke za gradonačelnike na Kosovu završene u prvom krugu u 21 od 38 opština

Trke za gradonačelnike na Kosovu završene u prvom krugu u 21 od 38 opština

Slobodna Evropa pre 30 minuta
Priština i Južna Mitrovica dobiće gradonačelnike u drugom krugu izbora

Priština i Južna Mitrovica dobiće gradonačelnike u drugom krugu izbora

Telegraf pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoRezultati izboraFacebookPredsednik SrbijeFejsbukPrištinaPodujevoIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Naročito sam…

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Naročito sam zahvalan ljudima u Gračanici"

Blic pre 1 sat
Stigli prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora na Kosovu

Stigli prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora na Kosovu

Danas pre 1 sat
Dragiša Milović (Srpska lista) za Danas o rezultatima izbora u Zvečanu (VIDEO)

Dragiša Milović (Srpska lista) za Danas o rezultatima izbora u Zvečanu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o…

"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o budućnosti"

Blic pre 50 minuta
Testiranje opcija pred veliku bitku

Testiranje opcija pred veliku bitku

Radar pre 1 sat