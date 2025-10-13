Lokalni izbori Kosovo: U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština

Beta pre 1 sat

 Po podacima noćas objavljenim na veb-stranici Centralne izborne komisije Kosova (CIK) u nedelju su u prvom krugu glasanja na lokalnim izborima izabrani predsednici 17 opština.

U devet od 10 opština sa srpskom većinom gradonačelnici su izabrani u prvom krugu.

Od albanskih političkih subjekata Samoopredelenje je dobilo dve opštine, Demokratski savez Kosova, dve, Demokratska partija Kosova, dve, Alijansa za budućnost Kosova jednu, NISMA jednu i Grupa građana Ramiz Ladrovci jednu opštinu.

U drugi krug izbora ide 20 opština.

Iako je CIK najavio da će već u nedelju objaviti preliminarne rezultate izbora, to još nije uradila.

(Beta, 13.10.2025)

