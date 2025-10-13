"Umro je za dva meseca od dijagnoze": Halidov prijatelj o njegovim poslednjim danima u bolnici: "Posle Tita ljudi nisu nikoga toliko žalili"

Blic pre 37 minuta
"Umro je za dva meseca od dijagnoze": Halidov prijatelj o njegovim poslednjim danima u bolnici: "Posle Tita ljudi nisu nikoga…

Prijatelj Halida Bešlića, novinar Dalibor Mrdić iz Sarajeva govorio o druženju sa legendarnim pevačem, ali i o njegovim poslednjim danima i borbi sa opakom bolešću.

- Moje prijateljstvo sa Halidom je bilo nasleđeno od mog oca. Moj otac se družio sa njim krajem 70-ih i 80-ih, a on je dolazio kod nas kući dok sam ja još bio klinac. Onda je počeo rat. Halid je završio u Nemačkoj, a moj otac na drugom mestu, a posle je i preminuo. Malo posle rata, ja sam počeo da radim na televiziji i došao sam u Sarajevo da uradim intervju sa Halidom. Razmišljao sam da li da mu se javim, prošle su godine, mnoge stvari su se promenile, ko zna da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sarajevo danas ispraća Halida Bešlić

Sarajevo danas ispraća Halida Bešlić

Vesti online pre 17 minuta
"U katastrofalnom je stanju" Svi se brinu za Halidovu udovicu: "u najtežoj bolesti dogodila joj se smrt"

"U katastrofalnom je stanju" Svi se brinu za Halidovu udovicu: "u najtežoj bolesti dogodila joj se smrt"

Alo pre 21 minuta
Sarajevo danas ispraća Halida Bešlića: Dolaze ljudi iz celog sveta S Halidovim hitovima još nije gotovo

Sarajevo danas ispraća Halida Bešlića: Dolaze ljudi iz celog sveta S Halidovim hitovima još nije gotovo

B92 pre 57 minuta
Ceo region se danas oprašta od Halida Bešlića: Ovde će pevač biti ispraćen na večni počinak

Ceo region se danas oprašta od Halida Bešlića: Ovde će pevač biti ispraćen na večni počinak

Telegraf pre 16 minuta
"U katastrofalnom je stanju..." Halidov vozač progovorio o Sejdi "Nikada nas nije pitala kad se vraćamo"

"U katastrofalnom je stanju..." Halidov vozač progovorio o Sejdi "Nikada nas nije pitala kad se vraćamo"

Telegraf pre 41 minuta
Halidov vozač i prijatelj otkrio šta je uvek govorio pored groblja: Samo jedno ga je zanimalo dan pred smrt

Halidov vozač i prijatelj otkrio šta je uvek govorio pored groblja: Samo jedno ga je zanimalo dan pred smrt

Mondo pre 1 sat
"Evo gde ćemo ako bog da..." Halidov vozač i prijatelj: Uvek kad smo prolazili pored groblja govorio je "Tu gde su one male…

"Evo gde ćemo ako bog da..." Halidov vozač i prijatelj: Uvek kad smo prolazili pored groblja govorio je "Tu gde su one male topolice, tu je pofino"

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoNemačka

Zabava, najnovije vesti »

Sa rukom na trudničkom stomaku, srećna i prelepa: Milica Todorović tačno u ponoć oduvala rođendanske svećice VIDEO

Sa rukom na trudničkom stomaku, srećna i prelepa: Milica Todorović tačno u ponoć oduvala rođendanske svećice VIDEO

Story pre 16 minuta
Uloga u jednom filmu Anđelini Džoli je donela dosad jedinog Oskara u karijeri

Uloga u jednom filmu Anđelini Džoli je donela dosad jedinog Oskara u karijeri

N1 Info pre 17 minuta
Srpkinja (28) ostala trudna pa prešla da živi kod dugogodišnjeg momka - sada je javno zakukala: "Glupa sam, trebalo je da znam…

Srpkinja (28) ostala trudna pa prešla da živi kod dugogodišnjeg momka - sada je javno zakukala: "Glupa sam, trebalo je da znam da..."

Blic pre 57 minuta
Ousmane Ag Mossa (Tamikrest): Naš izbor je da povezujemo ljude, a ne da ih razdvajamo

Ousmane Ag Mossa (Tamikrest): Naš izbor je da povezujemo ljude, a ne da ih razdvajamo

Balkan Rock pre 11 minuta
Ako za 10 sekundi učite grešku na ovoj slici - vi ste genije!

Ako za 10 sekundi učite grešku na ovoj slici - vi ste genije!

Blic pre 12 minuta