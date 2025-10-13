Upravo na Blic TV šta čeka Srbe POSLE IZBORA na KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije saznajte u "Jutru na Blic"

Blic pre 15 minuta
Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini predlog Zakona o biračkom spisku; Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali; Izbori u Negotinu i Mionici dolaze u atmosferi podeljenosti: "SNS ima strategiju da mora da ostvari izvanredan rezultat na kojim god izborima učestvuju".

Gosti analize jutra Biljana Pantić Pilja, narodna poslanica i članica Predsedništva Srpske napredne stranke i Pavle Grbović, narodni poslanik i predsednik Pokreta slobodnih građana. JUTRO POSLE IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI Na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori - šta su nam pokazali rezultati? Šta sada očekuje Srbe na KiM i možemo li govoriti o njihovom povratku u institucije? Uživo iz Kosovske Mitrovice javlja se politikolog Ognjen Gogić. ZABORAVLJENE HEROINE:
U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština na Kosovu, Vučić proglasio ubedljivu pobedu Srpske liste

"Amerikanci su napustili Kurtija, ovo je sledeći potez": Šta posle izbora na Kosovu i pobede Srpske liste u većini srpskih…

Vučić: Srpska lista pobedila u devet od deset opština na Kosovu

Kurti ostao u prašini, Vučić saopštio rezultate "Izgubio je gotovo svuda!"

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Naročito sam…

"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o…

"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o…

Kurtijev kandidat izgubio u Južnoj Mitrovici: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri

Kasno Srbi u institucije stižu: Šta smo imali nakon lokalnih izbora na Kosovu

Nestašica i visoke cene goriva u Rusiji

U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština na Kosovu, Vučić proglasio ubedljivu pobedu Srpske liste

