Upravo na Blic TV šta čeka Srbe POSLE IZBORA na KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije saznajte u "Jutru na Blic"

Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini predlog Zakona o biračkom spisku; Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali; Izbori u Negotinu i Mionici dolaze u atmosferi podeljenosti: "SNS ima strategiju da mora da ostvari izvanredan rezultat na kojim god izborima učestvuju".

Gosti analize jutra Biljana Pantić Pilja, narodna poslanica i članica Predsedništva Srpske napredne stranke i Pavle Grbović, narodni poslanik i predsednik Pokreta slobodnih građana. JUTRO POSLE IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI Na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori - šta su nam pokazali rezultati? Šta sada očekuje Srbe na KiM i možemo li govoriti o njihovom povratku u institucije? Uživo iz Kosovske Mitrovice javlja se politikolog Ognjen Gogić. ZABORAVLJENE HEROINE: