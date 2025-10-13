Dodik čestitao Srpskoj listi: Pobeda koja garantuje opstanak srpskog naroda na KiM

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Srpskoj listi pobedu na lokalnim izborima poručujući da će sada Srbi na KiM odlučivati o svojoj sudbini.

“Čestitam Srpskoj listi veličanstvenu i ubedljivu pobedu na izborima. Pobedu koja znači da će srpski narod na Kosovu i Metohiji sam odlučivati o svojoj budućnosti”, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Kako je rekao, ta pobeda garantuje ostanak i opstanak našeg naroda. “Srbi su danas hrabro i odlučno pokazali šta znači odanost i vera u svoju otadžbinu. Jedinstvom su pobedili sve nepravde. Kurtijev režim danas je poražen. Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću