Gogić za RTS: Povratak četiri severne opštine u srpske ruke - najopipljiviji rezultat izbora na KiM

RTS pre 27 minuta
Politikolog Ognjen Gogić rekao je za RTS da će Srpska lista, pored toga što je apsolutni pobednik u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, osvojiti odbornička mesta i u nekim opštinama sa albanskom većinom - u Obiliću, Kosovu Polju, Vučitrnu, Gnjilanu i Kamenici. Nepravilnosti na loklanim izborima na KiM je bilo, ali to ne utiče na rezultate, naveo je Gogić.

Srpska lista pobedila je u svih deset većinski srpskih opština na lokalnim izborima na KiM. U devet opština, Srpska lista je osvojila više od 50 odsto glasova, tako da drugog kruga izbora neće ni biti. Izuzetak je jedino Klokot. Politikolog Ognjen Gogić rekao je za RTS da je najopipljiviji rezultat lokalnih izbora na KiM povratak četiri severne opštine u srpske ruke. "Dakle, Srbi se vraćaju na vlast u ove opštine putem Srpske liste koja je pobedila. Srpska lista je
