Gogić za RTS: Povratak četiri severne opštine u srpske ruke - najopipljiviji rezultat izbora na KiM

Politikolog Ognjen Gogić rekao je za RTS da će Srpska lista, pored toga što je apsolutni pobednik u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, osvojiti odbornička mesta i u nekim opštinama sa albanskom većinom - u Obiliću, Kosovu Polju, Vučitrnu, Gnjilanu i Kamenici. Nepravilnosti na loklanim izborima na KiM je bilo, ali to ne utiče na rezultate, naveo je Gogić.

