Dodik: Srbi na Kosovu i Metohiji jedinstvom pobedili sve nepravde

RTS pre 5 sati
Predsednik Milorad Dodik čestitao je Srpskoj listi pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i istakao da ta pobeda garantuje ostanak i opstanak srpskog naroda.

Milorad Dodik je istakao da su Srbi na Kosovu i Metohiji hrabro i odlučno pokazali šta znači odanost i vera u svoju otadžbinu i jedinstvom pobedili sve nepravde. "Čestitam Srpskoj listi veličanstvenu i ubedljivu pobedu na izborima. Pobedu koja znači da će srpski narod na Kosovu i Metohiji sam odlučivati o svojoj budućnosti. Pobedu koja garantuje ostanak i opstanak našeg naroda", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Dodik je naveo da je Kurtijev režim
"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Naročito sam zahvalan ljudima u Gračanici"

Blic pre 5 sati
"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o budućnosti"

Blic pre 5 sati
"Ova pobeda garantuje opstanak našeg naroda": Dodik čestitao pobedu Srpskoj listi: "Srpski narod će sam odlučivati o budućnosti"

Blic pre 5 sati
Srpska lista proglasila ubedljivu pobedu: Oglasio se predsednik Aleksandar Vučić nakon izbora na Kosovu

RINA pre 5 sati
Čestitao pobedu Srpskoj listi Petković: Srpski narod pokazao slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti

Alo pre 4 sati
"Nastavljamo još snažnije": Vučević čestitao Srpskoj listi na pobedi u srpskim opštinama na KiM

Blic pre 6 sati
KosovoMetohijaKosovo i MetohijaMilorad DodikIzboriSrpska lista

