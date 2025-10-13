Dodik: Srbi na Kosovu i Metohiji jedinstvom pobedili sve nepravde

Predsednik Milorad Dodik čestitao je Srpskoj listi pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i istakao da ta pobeda garantuje ostanak i opstanak srpskog naroda.

Milorad Dodik je istakao da su Srbi na Kosovu i Metohiji hrabro i odlučno pokazali šta znači odanost i vera u svoju otadžbinu i jedinstvom pobedili sve nepravde. "Čestitam Srpskoj listi veličanstvenu i ubedljivu pobedu na izborima. Pobedu koja znači da će srpski narod na Kosovu i Metohiji sam odlučivati o svojoj budućnosti. Pobedu koja garantuje ostanak i opstanak našeg naroda", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Dodik je naveo da je Kurtijev režim