Šta će biti sa NIS-om ako ostanak Gasproma nije opcija?

RTV pre 1 sat  |  RTV (Vladimir Radojković)
Šta će biti sa NIS-om ako ostanak Gasproma nije opcija?

BEOGRAD - O sudbini Naftne industrije Srbije, koja se zbog većinskog ruskog vlasništva našla na udaru američkih sankcija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Upravnog odbora "Gasprom Njefta" Aleksandrom Đukovom i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom. Predsednik je poručio da neće biti energetske krize u Srbiji, niti nestašice nafte i naftnih derivata.

Nakon stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u 9. oktobra, popunjene rezerve Srbiji ostavljaju najviše dva i po meseca za pronalaženje rešenja. Nacionalizacija to nije, prema političkoj odluci državnog rukovodstva, pa je lopta sada, kako ocenjuju upućeni, na ruskoj strani. "Ostanak Gasproma u NIS-u nije opcija, s obzirom na to da su sankcije zbog toga uvedene, Rusi će morati ili da prodaju ili da prebace taj svoj udeo na nekoga", smatra Ljubomir Đurić iz Centra
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Građani da budu mirni, nestašica nafte i naftnih derivata neće biti

Vučić: Građani da budu mirni, nestašica nafte i naftnih derivata neće biti

Vreme pre 2 minuta
Tema jutra: Sagovornici N1 o NIS-u i potezima Srbije

Tema jutra: Sagovornici N1 o NIS-u i potezima Srbije

N1 Info pre 46 minuta
Vučić nakon sastanka s Rusima o NIS-u: Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize u Srbiji

Vučić nakon sastanka s Rusima o NIS-u: Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize u Srbiji

SEEbiz pre 1 sat
Srbija između gasnog aranžmana sa Rusijom i američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije

Srbija između gasnog aranžmana sa Rusijom i američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Vučić posle sastanka sa Djukovom: Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize

Vučić posle sastanka sa Djukovom: Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize

RTS pre 2 sata
Vučić razgovarao sa predsednikom uo „Gaspromnjefta“

Vučić razgovarao sa predsednikom uo „Gaspromnjefta“

IndeksOnline pre 1 sat
Vučić: Konstruktivan razgovor o NIS-u sa ruskom delegacijom, nestašica neće biti

Vučić: Konstruktivan razgovor o NIS-u sa ruskom delegacijom, nestašica neće biti

RTK pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGaspromPredsednik Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Građani da budu mirni, nestašica nafte i naftnih derivata neće biti

Vučić: Građani da budu mirni, nestašica nafte i naftnih derivata neće biti

Vreme pre 2 minuta
Voće za godinu dana poskupelo više od 100 odsto

Voće za godinu dana poskupelo više od 100 odsto

Vesti online pre 7 minuta
Gitex AI Serbia dolazi u Beograd na Ekspo 2027: Najveći svetski tehnološki sajam stiže u Srbiju

Gitex AI Serbia dolazi u Beograd na Ekspo 2027: Najveći svetski tehnološki sajam stiže u Srbiju

Kurir pre 2 minuta
Cena zlata dostigla novi istoriji rekord

Cena zlata dostigla novi istoriji rekord

Sputnik pre 2 minuta
Finansijska groznica u oktobru: iskoristite priliku pre nego što tržište eksplodira!

Finansijska groznica u oktobru: iskoristite priliku pre nego što tržište eksplodira!

Kurir pre 2 minuta