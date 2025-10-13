Šta će biti sa NIS-om ako ostanak Gasproma nije opcija?

BEOGRAD - O sudbini Naftne industrije Srbije, koja se zbog većinskog ruskog vlasništva našla na udaru američkih sankcija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Upravnog odbora "Gasprom Njefta" Aleksandrom Đukovom i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom. Predsednik je poručio da neće biti energetske krize u Srbiji, niti nestašice nafte i naftnih derivata.

Nakon stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u 9. oktobra, popunjene rezerve Srbiji ostavljaju najviše dva i po meseca za pronalaženje rešenja. Nacionalizacija to nije, prema političkoj odluci državnog rukovodstva, pa je lopta sada, kako ocenjuju upućeni, na ruskoj strani. "Ostanak Gasproma u NIS-u nije opcija, s obzirom na to da su sankcije zbog toga uvedene, Rusi će morati ili da prodaju ili da prebace taj svoj udeo na nekoga", smatra Ljubomir Đurić iz Centra