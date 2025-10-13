U devet od deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohoiji pobedila Srpska lista

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug, RTV (Dragana
PRIŠTINA - Srpska lista ubedljivo je pobedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, pokazuju preliminarni rezultati centralne izborne komisije u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, kandidat srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević osvojio je 60,25 odsto glasova, dok je kandidat Srpske liste za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović osvojio 86,66 odsto glasova. U svih deset opština Srbi će imati dvotrećinsku većinu odbornika. - U 21 opštini na Kosovu i Metohiji gradonačelnici izabrani u prvom krugu, u 17 opština drugi krug Od 38 opština na Kosovu i Metohiji, u 21 je izabran
"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam građanima"

Šta čeka Srbe POSLE IZBORA na: KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije saznajte u "Jutru na Blic"

Gogić za RTS: Povratak četiri severne opštine u srpske ruke – najopipljiviji rezultat izbora na KiM

CIK u Prištini: Srpska lista ubedljivo pobedila u prvom krugu u 9 od 10 srpskih opština, u 17 opština drugi krug

Čestitke Srpskoj listi: Jedinstvo i odlučnost temelj snage srpskog jedinstva

Srpska lista pobedila u devet od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom

Na lokalnim izborima na Kosovu sve stranke 'i pobedile i izgubile'

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam građanima"

Kurtijev kandidat izgubio u Južnoj Mitrovici: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri

Kosovo: Hoće li se stotine Srba vratiti na svoj stari posao?

Šta čeka Srbe POSLE IZBORA na: KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije saznajte u "Jutru na Blic"

Makron gubi kontrolu; Vlada formirana - a već se ruši

