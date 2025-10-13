U devet od deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohoiji pobedila Srpska lista

PRIŠTINA - Srpska lista ubedljivo je pobedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, pokazuju preliminarni rezultati centralne izborne komisije u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, kandidat srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević osvojio je 60,25 odsto glasova, dok je kandidat Srpske liste za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović osvojio 86,66 odsto glasova. U svih deset opština Srbi će imati dvotrećinsku većinu odbornika. - U 21 opštini na Kosovu i Metohiji gradonačelnici izabrani u prvom krugu, u 17 opština drugi krug Od 38 opština na Kosovu i Metohiji, u 21 je izabran