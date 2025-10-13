Motiejunas bodri saigrače: "Moramo uspostaviti hemiju, Obradović me naučio odgovornosti"

Novi košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas pohvalno je govorio o Žalgirisu uoči sutrašnje utakmice u 4. kolu Evrolige, ističući da će morati mnogi faktori da se poklope da njegov tim ostvari trijumf protiv jedne od kvalitetnijih ekipa u šampionatu.

Iza košarkaša Crvene zvezde je bio slobodan vikend, ali i stresna vest o plućnoj emboliji Tajsona Kartera, međutim vremena za presabiranja nema mnogo jer već sutra od 20 sati u goste stiže Žalgiris. "U razgovoru sa trenerom usaglasili smo se da Žalgiris igra jednu od najboljih košarki u Evroligi. Biće ih jako teško pobediti. Pričaćemo sa trenerom, vredno raditi na šutu. Pokrivati jedni druge, pokazati zavidan nivo energije i držati određeni nivou igre. Sve su to