Motiejunas bodri saigrače: "Moramo uspostaviti hemiju, Obradović me naučio odgovornosti"

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Motiejunas bodri saigrače: "Moramo uspostaviti hemiju, Obradović me naučio odgovornosti"

Novi košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas pohvalno je govorio o Žalgirisu uoči sutrašnje utakmice u 4. kolu Evrolige, ističući da će morati mnogi faktori da se poklope da njegov tim ostvari trijumf protiv jedne od kvalitetnijih ekipa u šampionatu.

Iza košarkaša Crvene zvezde je bio slobodan vikend, ali i stresna vest o plućnoj emboliji Tajsona Kartera, međutim vremena za presabiranja nema mnogo jer već sutra od 20 sati u goste stiže Žalgiris. "U razgovoru sa trenerom usaglasili smo se da Žalgiris igra jednu od najboljih košarki u Evroligi. Biće ih jako teško pobediti. Pričaćemo sa trenerom, vredno raditi na šutu. Pokrivati jedni druge, pokazati zavidan nivo energije i držati određeni nivou igre. Sve su to
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Motiejunas: Najvažnija je hemija, to se ne dešava preko noći

Motiejunas: Najvažnija je hemija, to se ne dešava preko noći

Sportski žurnal pre 3 minuta
Davidovac: Svi smo spremni da pomognemo Obradoviću

Davidovac: Svi smo spremni da pomognemo Obradoviću

Sportski žurnal pre 2 minuta
Trener Žalgirisa i provokacije u Beogradu: Imamo iskusne igrače

Trener Žalgirisa i provokacije u Beogradu: Imamo iskusne igrače

Sport klub pre 37 minuta
Zvezda našla zamenu za Kartera - dve opcije, obe su (ne)realne!

Zvezda našla zamenu za Kartera - dve opcije, obe su (ne)realne!

B92 pre 36 minuta
Motiejunas opet radi sa obradovićem: Zahvalan sam mu, pomoći ću mu da pobeđuje!

Motiejunas opet radi sa obradovićem: Zahvalan sam mu, pomoći ću mu da pobeđuje!

Večernje novosti pre 17 minuta
Saznajemo: Tajson Karter negativan na koronu, čeka se CT pulmoangiografija

Saznajemo: Tajson Karter negativan na koronu, čeka se CT pulmoangiografija

Telegraf pre 36 minuta
Zvezda već pronašla zamenu za Tajsona Kartera, žele košarkaša Olimpijakosa?!

Zvezda već pronašla zamenu za Tajsona Kartera, žele košarkaša Olimpijakosa?!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Mirković debituje na klupi Srbije: U fudbalu je bitna jedna stvar

Mirković debituje na klupi Srbije: U fudbalu je bitna jedna stvar

Sport klub pre 3 minuta
Zvezda se ne šali: Evo ko je potencijalna zamena za Kartera!

Zvezda se ne šali: Evo ko je potencijalna zamena za Kartera!

Hot sport pre 7 minuta
Loše vesti stižu iz Zvezde: Tajson Karter ima emboliju oba plućna krila

Loše vesti stižu iz Zvezde: Tajson Karter ima emboliju oba plućna krila

Sportski žurnal pre 3 minuta
Đalović preuzeo Kajzeri

Đalović preuzeo Kajzeri

Sportski žurnal pre 2 minuta
Lavovi Atlasa zaustavili Mitrovića

Lavovi Atlasa zaustavili Mitrovića

Sportski žurnal pre 2 minuta