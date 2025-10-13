"Svi smo spremni da pomognemo Obradoviću!" Davidovac o novom treneru Crvene zvezde, novom selektoru, narednom meču u Evroligi...

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je danas u Beogradu da su svi u klubu spremni da pomognu novom treneru "crveno-belih" Saši Obradoviću.

FOTO: KK Crvena zvezda Obradović je pre dva dana imenovan za novog trenera Zvezda umesto grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa. Crvena zvezda će u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige. - U ovakvom rasporedu nema mnogo vremena za trening, svi moramo da se fokusiramo na to što on zahteva. U ovom momentu nije mu lako da preuzme ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas već su sarađivali sa njim i znamo kako on