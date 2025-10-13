Medvedev upozorava: Američki “tomahavk” u Kijevu – opasnost za ceo svet

Vesti online pre 21 minuta  |  Sputnjik (K.D.)
Isporuka raketa “tomahavk” Ukrajini, ukoliko SAD ipak donesu takvu odluku, imaće negativne posledice za sve, upozorio je potpredsednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

– Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da, ako predsednik Rusije ne reši ukrajinski sukob, to će se ‘loše završiti po njega’. Preti po stoti put, ukratko. Ako ‘biznismen-mirovnjak’ govori o ‘tomahavcima’, onda je rečenica netačna. Isporuka tih raketa može se loše završiti za sve – konstatovao je on. Lansiranje raketa “tomahavk”, u slučaju da budu isporučene Ukrajini, neće vršiti Kijev, već upravo Sjedinjene Države, naveo je Medvedev. Političar je izrazio nadu da
