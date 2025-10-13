Tramp: Mislio sam da ću lako rešiti rat u Ukrajini

Tokom svog govora u izraelskom Knesetu, predsednik SAD Donald Tramp priznao je da je verovao da će rešavanje sukoba u Ukrajini biti jednostavniji zadatak nego postizanje mira na Bliskom istoku.

„Bio sam uveren da će (sukob između Rusije i Ukrajine) biti mnogo lakše (rešiti) nego ono što smo već uradili (na Bliskom istoku)“, izjavio je američki lider. Po njegovim rečima, nakon Gaze, planira da se fokusira na rešavanje ukrajinskog sukoba. Predsednik SAD je istakao da njegov specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, nakon posete Moskvi i petočasovnog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom izvestio da je sa ruskim liderom razgovarao „o mnogo