Na današnji dan, 14. oktobar

Danas je utorak, 14. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

322. p.n.e. - Najveći govornik starog veka, atinski državnik Demosten, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vodja antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II Makedonskog (filipike). Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem oratorstva. 1322 - Vojska škotskog kralja Roberta I u bici kod Bilanda teško je porazila engleske trupe kralja Edvarda II (Edward). Taj poraz prisilio je Englesku da prizna nezavisnost