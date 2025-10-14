Vremeplov: Demosten izvršio samoubistvo ispivši otrov

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Demosten izvršio samoubistvo ispivši otrov

NOVI SAD - Na današnji dan 322. godine p. n. e. Demosten, najveći govornik antike, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske grupe u Atini proslavio se govorima protiv Filipa II Makedonskog poznatim kao Filipike. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem govorničke veštine.

Danas je utorak, 14. oktobar, 2025. godine. 1066 - Normanska invaziona armija vojvode Vilijama od Normandije, budućeg engleskog kralja Vilijama I Osvajača, potukla je kod Hestingsa saksonske trupe engleskog kralja Harolda, koji je poginuo. Invazija je izvedena pod blagoslovom pape, pošto se Saksonci nisu stavili na stranu Rima posle formalnog rascepa hrišćanske crkve 1054. 1322 - Vojska škotskog kralja Roberta I teško je porazila engleske trupe pod komandom kralja
Na današnji dan, 14. oktobar

Na današnji dan, 14. oktobar

B92 pre 4 sati
Novi SadRimAtina

